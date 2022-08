Mertens, arrivo in serata a Istanbul: l'indizio social del Galatasaray

Il club turco, però, su Twitter non si è fermato qui e ha pubblicato proprio il fuso orario di Bruxelles e Istanbul.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Galatasaray sembrerebbe aver chiuso un doppio acquisto, al club turco starebbero per arrivare Dries Mertens e Lucas Torreira. Secondo quanto raccolto da TMW, i due calciatori sono attesi stasera a Istanbul, l'atterraggio dovrebbe avvenire intorno alle 22. Intanto sui social il Galatasaray lancia un indizio: una linguaccia e poi le classiche emoticon dell'attesa crescente per un colpo di mercato. E quella lingua è proprio l'esultanza tipica di Dries Mertens... Il club turco, però, su Twitter non si è fermato qui e ha pubblicato proprio il fuso orario di Bruxelles e Istanbul... Cresce l'attesa.