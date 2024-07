Video Mertens-show in allenamento: fa una magia e chiede il cambio

vedi letture

All'età di 37 anni "Ciro" non smette di regalare magie: l'ultima un favoloso gol in allenamento con il Galatasaray.

Dopo aver vinto il campionato turco con il Galatasaray, l'ex azzurro Dries Mertens ha deciso di rinnovare per un'altra stagione il suo contratto. All'età di 37 anni "Ciro" non smette di regalare magie: l'ultima un favoloso gol in allenamento con il club turco. Di seguito le immagini postate sui social del Galatasaray.