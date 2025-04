"Mister, lo scudetto!", tifoso ferma Conte nel traffico: la sua risposta

"Mister, fateci vincere lo scudetto". Il tik toker Ernesto Colella ha postato un video sui social con l'incontro questa mattina nel traffico con Antonio Conte. L'allenatore del Napoli, disponibile, abbassa il finestrino dell'auto, lato passeggero, e ascolta la richiesta del tifoso sullo 'scudetto'. Non accenna risposta, poi si lascia andare ad un classico 'Forza Napoli' prima di salutarlo andando via. Quella di oggi è una giornata cruciale per tenere vivo il sogno tricolore. Alle 20.45 sfida all'Empoli al Maradona per tornare a -3 dalla capolista Inter.

Stadio Diego Armando Maradona lunedì 14 aprile ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte Ballottaggi: Gilmour-Billing 70-30% Diffidati: Olivera Indisponibili: Contini, Buongiorno, Di Lorenzo (squalificato), Anguissa (squalificato)

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: Roberto D'Aversa Ballottaggi: Fazzini-Colombo-Solbakken 50-30-20%, De Sciglio-Viti 55%-45% Diffidati: Cacace, Henderson Indisponibili: Ismajli, Maleh, Zurkowski, Anjorin, Kouame, Sazonov, Haas, Pellegri, Silvestri