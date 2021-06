Muore Del Sol, Fabian: "Riposa in pace Don Luis, leggenda del Beticismo" 

Luis Del Sol, ex calciatore 'leggenda' del Betis Siviglia, ma anche protagonista con le maglie del Real Madrid, della Juventus e della Roma, è morto da poche ore all'età di 86 anni. Il centrocampista azzurro, Fabian Ruiz, ha reso omaggio alla bandiera della sua ex squadra con un messaggio sui social: "Riposa in pace Don Luis del Sol, leggenda del Beticismo".

