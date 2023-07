Napoli all'assalto di Kilman, dall'Inghilterra lo esaltano: "Top player, gran sostituto di Kim!"

E' notizia del giorno l'assalto del Napoli per Max Kilman, difensore del Wolverhampton per il quale non è bastata un'offerta da 35 milioni.

E' notizia del giorno l'assalto del Napoli per Max Kilman, difensore del Wolverhampton per il quale non è bastata un'offerta da 35 milioni. Il centrale classe '97 è stato uno dei migliori difensori dell'ultimo anno in Premier League e infatti i commenti che arrivano dall'Inghilterra sono in gran parte positivi. "Un top player", scrive un tifoso dei Wolves su Twitter. Seguito a ruota da un altro utente, sullo stesso social network: "Sarebbe un grande sostituto di Kim". E proprio col nome dei due difensori che in tanti scherzano, rinominando il giocatore ango-ucraino 'Kilman-jae'.