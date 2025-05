Polemiche Guida, Capuano su Napoli: “Pressioni inaccettabili. Non vive serenamente il calcio!”

Il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano ha commentato sui social la scelta del designatore di Guida Avar per la gara Inter-Lazio di domenica sera.

"Il problema della chiamata di Guida per Inter-Lazio (my opinion, meglio evitare) non è la professionalità di un arbitro esperto e bravissimo e che farà bene il suo lavoro anche domenica sera. Il problema è che c’è una città - Napoli - che vive il calcio esercitando pressioni ambientali inaccettabili. Questo è il punto.

Guida avrebbe dovuto non esplicitarlo in un’intervista, ma la questione è perché a Napoli non si possa vivere serenamente il pallone, andare in trasferta con la propria squadra, essere juventini o altro come accade quasi ovunque. PS - Guida sarà AVar e il Var responsabile è il numero uno assoluto. Quindi state sereni che non ci saranno problemi".