Capuano: "Ci si chieda come mai Guida non si senta sereno ad arbitrare il Napoli"

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 e Panorama, è tornato sulla questione della designazione di Marco Guida come AVAR di Inter-Lazio: "Resto convinto che ci si debba chiedere come mai un arbitro, in questo caso Guida, non si senta sereno per eventuali problemi nella sua vita privata a Napoli arbitrando la squadra della sua città. Sarebbe utile superare questa cosa.

Detto questo, per rispetto di chi si è sentito offeso dal post di questa mattina cogliendone un intento denigratorio che non c'era, lo rimuovo e mi scuso con chi lo ha percepito come offensivo", le parole scritte dal collega tramite il suo account X.