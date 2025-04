Napoli calato nel 2T, Scotto: "Non c'entrano gli infortuni, il problema è un altro"

vedi letture

Il Napoli non va oltre l'1-1 al Dall'Ara contro il Bologna e spreca la chance di accorciare sull'Inter. I nerazzurri avevano infatti pareggiato a Parma e la squadra di Conte poteva approfittarne per mettersi dietro di un solo punto, ma alla fine le distanze rimangono invariate.

A commentare il match e la corsa al titolo è stato il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, che sul suo profilo X scrive: "Il Napoli gioca ancora una volta solo il primo tempo, ma riesce a limitare i danni e a rimanere a -3 dall'Inter. Fallisce la prima grande occasione. Peccato perché questo Bologna si poteva battere: la squadra di Italiano ha reagito, ma è stata meno efficace del solito. Per avvicinarsi all'Inter resta una partita in meno sul calendario, ma rimane il rammarico per il solito calo. Problema mentale, che non può essere giustificato dalle assenze improvvise e all'infortunio di McTominay. Si riparte dalla gara con l'Empoli al "Maradona", mentre fuori casa il digiuno di vittorie dura dal 18 gennaio. Troppo poco per puntare al sorpasso sulla capolista".