Foto Ngonge vince lo scudetto e si tatua il tricolore: lo scatto è virale

Cyril Ngonge ha vinto il suo primo campionato quest'anno. Arrivato nel 2024 a gennaio dall'Hellas, ha trionfato con la squadra allenata da Conte ritagliandosi il suo spazio soprattutto all'inizio e in Coppa Italia. Sui social il belga ha mostrato fiero il tatuaggio del tricolore sul fianco sinistro.

Grande gioia per lui e tutti i compagni ma soprattutto per chi, come lui, non aveva vissuto le emozioni del 2023. Questa è stata per loro una prima volta speciale. Ecco la foto: