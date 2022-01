Osimhen ha imparato la lezione? Limitati i commenti per evitare offese

Questa mattina Victor Osimhen si è reso protagonista di un altro botta e risposta sui social. Non la prima volta in cui il bomber nigeriano ha risposto a qualche commento. In risposta ad un tifoso della Juventus che ha commentato la sua abitudine di scrivere tanti tweet, l’attaccante del Napoli ha così risposto: "Tuo padre ha sprecato il suo spe**a dando alla luce un str***o come te". Qualche ora dopo Osimhen ha modificato le impostazioni relative al suo account social limitando i commenti, probabilmente per evitare offese. Ora possono rispondere solo utenti selezionati dal nigeriano o chi viene da lui taggato.