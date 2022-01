FOTO - Clamoroso Osimhen ad un tifoso della Juve sui social: "Tuo padre ha sprecato sperma per uno str***o come te!"

Victor Osimhen, scatenato in campo aperto, ogni tanto esagera sui social rispondendo ai tifosi di altre squadre. Uno in particolare, di fede bianconera, ha commentato la sua abitudine di scrivere tanti tweet e il bomber nigeriano ha così risposto: "Tuo padre ha sprecato il suo spe**a dando alla luce un str***o come te".

Lol just like your father wasted his sperm giving birth to an a$$hole like you✌ https://t.co/KVcCCnp5IK