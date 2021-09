Osimhen is on fire: il nigeriano viaggia ad un'incredibile media gol

Rendimento straordinario per Victor Osimhen. Con la rete segnata domenica sera contro il Cagliari, è al sesto consecutivo in quattro gare. Il nigeriano, dopo l’espulsione rimediata alla prima giornata contro il Venezia e il turno di squalifica scontato contro il Genoa, si è preso il Napoli. Due reti contro il Leicester, poi tre contro Udinese e Sampdoria. Un rendimento al top per il '98 nigeriano ex Lille. Media-gol pazzesca di una rete ogni 74 minuti giocati.