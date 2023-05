Osimhen, l'agente gongola: "25 gol in Serie A, 30 in stagione: macchina da gol!"

Ancora una doppietta in Serie A per Victor Osimhen, che grazie alle due reti segnate contro il Bologna stacca di 4 gol Lautaro Martinez.

TuttoNapoli.net

Ancora una doppietta in Serie A per Victor Osimhen, che grazie alle due reti segnate contro il Bologna stacca di 4 gol Lautaro Martinez nella classifica dei cannonieri. L'agente del nigeriano, Roberto Calenda, gongola sui social, scrivendo: "25 gol in Serie A, 30 in stagione. Macchina da gol!".