Non solo David, affondo finale anche per De Bruyne! Settimana decisiva: ecco perché

vedi letture

Il Napoli accelera e si muove con decisione sul mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono importanti novità in merito alle trattative per Kevin De Bruyne e Jonathan David: i contatti sono nel vivo e le aperture arrivate dai due entourage sono totali. Un doppio affare che, se chiuso, rappresenterebbe un segnale fortissimo anche nei confronti di Antonio Conte, sempre più vicino alla panchina azzurra.

La strategia del presidente De Laurentiis è chiara: costruire un Napoli competitivo fin da subito, e per farlo si punta a chiudere due operazioni di alto profilo. Sia De Bruyne, in uscita dal Manchester City, sia David, in scadenza con il Lille, sono infatti liberi di firmare a parametro zero, fattore che rende le trattative ancora più interessanti per il club partenopeo.

Per il fuoriclasse belga, classe '91, la prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva: il Napoli è pronto a tentare l'affondo finale, forte di un'apertura totale del giocatore a discutere i dettagli di un possibile approdo in Serie A. Parallelamente, prosegue il lavoro con gli agenti di Jonathan David, già sbarcati a Napoli per gettare le basi dell’accordo economico.