Osimhen, l’amico svela: “Quattro club lo volevano a gennaio, uno era italiano…”

Buchi Laba, giornalista nigeriano di Wazobia Max Tv e amico di Victor Osimhen, rispondendo a diversi utenti su X ha svelato alcuni retroscena sull’attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Galatasaray: “Se un club come il Napoli non ha problemi a pagare lo stipendio di Osimhen, perché il problema dovrebbero farselo i più grandi club d'Europa?

Ogni volta che sento parlare di Victor, sono ossessionati dal suo stipendio, lo denigrano dicendo che può andare a giocare solo in Arabia Saudita. Ma è solo questione di tempo…A gennaio 2025 due club inglesi erano disposti a pagare l'ingaggio di Osimhen, lo stesso vale per una squadra in Spagna e una squadra in Italia che pure erano disposte a pagare lo stipendio di Osimhen".

It’s a big disgrace that he has been saying this.

Two clubs from England were willing to pay Osimhen wages in January2025 . One in Spain & Italy had 0 issues with paying his wages.



