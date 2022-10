Osimhen ringrazia i compagni: "Grande prestazione di squadra!"

Victor Osimhen centra la sua prima tripletta in Serie A.

Victor Osimhen centra la sua prima tripletta in Serie A. L'attaccante del Napoli, man of the match, contro il Sassuolo, commenta su Twitter il poker azzurro al Maradona: "Grande prestazione di squadra!".