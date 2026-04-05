Foto Ospiti speciali per Pasqua: lady De Bruyne con lady van Dijk sulla spiaggia di Varcaturo

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Oggi la signora De Bruyne ha ospitato altre due lady del calcio.

Si sa a Michelle Lacroix, moglie di Kevin De Bruyne, piace la costa della Campania. Già prima di trasferirsi a Napoli con tutta la famiglia insieme al fuoriclasse belga, aveva scelto Sorrento per sposarsi nel 2017, su consiglio dell'ex compagno di nazionale del marito Dries Mertens.

Oggi la signora De Bruyne ha ospitato altre due lady del calcio, Rike Nooitgedagt, moglie del difensore olandese del Liverpool Virgil van Dijk e Isabel Stams, compagna dell'allenatore belga Steven Defour. Le tre hanno trascorso la giornata di Pasqua con le proprie famiglie sulla spiaggia del noto Lido Ammot di Varcaturo, così come svelato dalla stessa Michelle in una 'Storia' Instagram pubblicata sul proprio account. Di seguito lo scatto.