Fallimento Italia, Sarri: "I vivai non producono talento, quello lo fa la mamma"

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(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Mi dispiace per l'Italia ma in questo periodo io ho altri problemi da risolvere. È un peccato perché la nostra Nazionale al mondiale dovrebbe esserci sistematicamente. Ma in questo momento non sono la persona più adatta a fare riflessioni perché ho pensato ad altro". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, a DAZN torna sulla crisi che sta vivendo il calcio italiano con la terza mancata qualificazione al Mondiale.

Il tecnico, poi, si sofferma sulla ricerca del talento sottolineando come "nei vivai sicuramente c'è qualcosa da rivedere, ma un vivaio produce giocatori normali. Il talento lo produce la mamma, la vedo dura produrre talento attraverso i vivai", mentre sugli stranieri nel calcio italiano sottolinea come "noi veniamo da un Decreto Crescita in cui uno straniero costava meno di un italiano, in questi anni si è fatto un percorso al contrario. Non è facile trovare una formula per limitare la circolazione degli stranieri, sicuro ci sono aree da migliorare e ce ne sono tante", conclude. (ANSA).