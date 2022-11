Palmeri: "Inter in media scudetto, è il Napoli ad essere in media sbarco sulla luna"

Tancredi Palmeri, giornalista BeIN Sport e Sportitalia, ha commentato su Twitter il cammino in campionato di Inter e Napoli.

Tancredi Palmeri, giornalista BeIN Sport e Sportitalia, ha commentato su Twitter il cammino in campionato di Inter e Napoli, staccate da 11 punti in classifica: "Per me l’Inter è in media scudetto. È il Napoli che è in media sbarco sulla luna". Per chi sui social gli fa notare le cinque sconfitte nerazzurre fin qui in Serie A, Palmeri risponde: "4 in trasferta in casa di big, assolutamente accettabili".