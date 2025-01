Palmeri: "Napoli, scudetto in tasca. Può vincerlo virtualmente già a febbraio"

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha commentato sui social la vittoria del Napoli a Bergamo: "Il Napoli ha lo scudetto nelle sue mani. Certo è lunghissima, ma pensate che in tutto il girone di ritorno questo era l'unico big match che il Napoli doveva giocare in trasferta. Se aggiungete le coppe, condizioni logistiche miglior non possono esserci".

E ancora: "Un mese fa era lotta scudetto a 7. Antonio Conte ha impresso un tale ritmo da farle quasi tutte fuori. Rimane solo l’Inter, che però adesso ha 45 giorni da incubo. Altro che campionato livellato: il Napoli rischia di vincerlo virtualmente già a fine febbraio".