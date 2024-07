Video "Parla quando senti un nome più forte di Kvara", e Giaccherini sta muto tutto il tempo

L'ex calciatore azzurro Emanuele Giaccherini sul suo profilo Instagram insieme a Dazn ha partecipato al famoso trend social: "Resta in silenzio fino a che non senti un giocatore più forte di...". In questo caso la versione posta a Giaccherini era "Resta in silenzio fino a che non nomino un esterno più forte di Kvaratskhelia".

I calciatori con cui è stato fatto il confronto sono: Gudmundsson, Zaccagni, El Shaarawy, Orsolini, Pulisic, Yildiz, Nico Gonzalez, Lookman, Chiesa, Rafael Leao. La risposta, o meglio la non-risposta, di Giaccherini ha spiazzato molti: l'ex giocatore del Napoli è stato in silenzio tutto il tempo, anche sentendo i nomi più altisonanti, affermando quindi che per lui Khivcha Kvaratskhelia è l'esterno più forte della Serie A. Di seguito il video.