"Perché Radu sì e Maggio no?", Sarri nella bufera social

Al difensore rumeno il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha concesso la passerella finale nella gara vinta 3-2 contro la Cremonese facendolo entrare al 90'.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio e l'Olimpico hanno festeggiato l'addio ai biancocelesti e al calcio di Stefan Radu. Al difensore rumeno il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha concesso la passerella finale nella gara vinta 3-2 contro la Cremonese facendolo entrare al 90'. Il bel gesto dell'allenatore, però, ha ricordato ai tifosi del Napoli il diverso trattamento riservato a Christian Maggio. Per l'esterno non ci fu spazio neppure per pochi minuti alla sua ultima gara in maglia azzurra in Napoli-Crotone, ultima gara anche di Sarri nella stagione dei 91 punti. Tifosi infuriati con il tecnico toscano, che non ha mai dato una motivazione di quella scelta.