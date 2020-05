Pistocchi demolisce Marelli: "Manca solo quel file e se VAR non interviene sai dirmi Orsato con chi parla?"

Hanno fatto tanto rumore le rivelazioni dell'ex capo della procura federale Giuseppe Pecoraro riguardo alla mancanza del file audio del dialogo tra VAR e Orsato in quel Inter-Juve del 2018 che costò lo Scudetto al Napoli. L'ex arbitro Luca Morelli ha affermato sul suo blog che il protocollo non prevedeva alcuna conversazione tra varista e Orsato perchè si trattava di un episodio da ammonizione.

LA FRECCIATA - Il giornalista Maurizio Pistocchi ha pubblicato un messaggio su Twitter dove demolisce l'ex arbitro Marelli: "Un momento: Pecoraro si chiede come mai c’è tutta la registrazione e manca solo “quel” file. Se è vero che i cartellini gialli non sono esaminati dal Var, mi chiedo 1.come mai il VAR intervenne in occasione del giallo a Vecino? 2.con chi parlava Orsato dopo il primo giallo a Pjanic?"