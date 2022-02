Pistocchi elogia Koulibaly: "Straordinaria umanità, vince e conforta per gli avversari"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter la vittoria del Senegal in Coppa d'Africa, che ha avuto la meglio dell'Egitto dopo i calci di rigore: "Le lacrime di gioia e quelle di sofferenza, i rigori come la vita e la morte. E la straordinaria umanità di Kalidou Koulibaly, che nel momento della vittoria ha una parola di conforto per gli avversari. Spettacolo vero di calcio e sport".

