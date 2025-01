Pistocchi: "Napoli straripante! 30% di corsa in più della Juve e idee chiarissime"

Dopo Bergamo, il Napoli rimonta anche contro la Juventus al Maradona e batte i bianconeri 2-1 nel big match della 22esima giornata di Serie A.

Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta così su X: "Finalmente una grande partita, giocata su ritmi altissimi, tra due squadre che non si sono risparmiate. 1^T in grande equilibrio, Juve che spreca con Yildiz una enorme pallagol (Meret bravissimo) e passa in vantaggio con Kolo Muani (assist involontario di Anguissa) 2^T dominio Napoli, 1:1 di Anguissa al 57’ ( grande protezione di Lukaku, ottimo) e 2:1 su rigore ( fallo Locatelli su McTominay) trasformato da Lukaku. Napoli straripante sul piano fisico-30% di corsa in più della Juventus-con idee chiarissime e grande determinazione, che batte per la 6^ volta consecutiva al Maradona la Juventus".