Pistocchi ricorda: "Napoli primo anche per il possesso palla e la differenza reti"

Il Napoli comanda in Serie A non solo nella classifia generale ma anche in altre speciali classifiche. A riportare su Twitter i dati da capogiro degli azzurri, è il giornalista Maurizio Pistocchi: "Il Napoli, 1° in classifica, è anche 1° per possesso palla medio 61.3% e per la miglior diff.reti +14. Inoltre, la sua porta è la meno perforata: appena 2 i gol subiti. Vuoi vedere che il possesso-palla serve a qualcosa?"

Il Napoli, 1^ in classifica, è anche 1^ per possesso palla medio-61.3%-e per la miglior diff.reti +14. Inoltre, la sua porta è la meno perforata : appena 2 i gol subiti. Vuoi vedere che il possesso-palla serve a qualcosa? pic.twitter.com/f68e13wAsz — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 26, 2021