Pistocchi sicuro: "Conte andrà via in ogni caso, nessuno aspetta la fine per decidere"

La conferenza stampa alla vigilia della sfida di Monza di Antonio Conte ha acceso i riflettori sul futuro del tecnico del Napoli. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha scritto un post a riguardo su X: "Quando un allenatore accetta l’incarico, stringe un patto con il club. Se Antonio Conte ritiene che questo patto non sia stato rispettato fa bene a farlo notare, perché in caso contrario si assumerebbe responsabilità non sue. In ogni caso, nessun tecnico aspetta la fine del torneo per decidere il suo futuro. I giochi sono già stati fatti"

Alla domanda di un follower di X: "Secondo te andrà via?", Pistocchi ha risposto: "In ogni caso, non parla senza motivo".