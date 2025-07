Palmeri: "Ndoye-Nottingham è molto triste per il Napoli e il calcio italiano"

"È francamente triste per il Napoli e tutto il calcio italiano che Ndoye scelga il Nottingham Forest per in fondo pochi soldi in più. Capirei per molti più soldi o una big, ma per una che per bene che vada entri in EuropaLeague, rispetto all’ambiziosa campione d’Italia in carica…". Lo ha scritto sui social il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri con riferimento alla fumata bianca tra il club inglese e il Bologna per l'esterno svizzero. Ora il Napoli virerà altrove le proprie attenzioni per l'arrivo di un altro esterno offensivo.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezzava le sue doti atletiche e tecniche. Aveva segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Alla fine la sua scelta è ricaduta sulla Premier e sul Nottingham Forest che ha offerto di più sia al giocatore che al Bologna.