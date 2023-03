Pistocchi stronca la Juve: “-15 dal Napoli col monte ingaggi più alto e la rosa più costosa”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi si è così espresso su Twitter in merito alla stagione della Juventus

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi si è così espresso su Twitter in merito alla stagione della Juventus: “La Juventus ha il più alto monte ingaggi della Serie A ( 158mln€, il doppio del Napoli) e la rosa + costosa - 444.75 mln€, ma sul campo sarebbe a -15 dal Napoli. E lo vogliono far passare per un grande risultato”.