Pistocchi sul mani di Bonucci: "Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi..."

Sta facendo molto discutere sui social l'intervento di mano di Bonucci in area di rigore bianconera nella gara vinta dalla Juve contro la Sampdoria per 3-0. Nonostante il braccio largo l'arbitro PIccinini e l'addetto al Var Calvarese hanno deciso di non decretare il calcio di rigore. Il giornalista Maurizio Pistocchi posta su Twitter le dichiarazioni ad inizio stagione del designatore Rizzoli 'I giocatori non possono diventare pinguini' e l'immagine del tocco di mani Bonucci scrivendo: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi cit. Tomasi di Lampedusa (Il Gattopardo)".

