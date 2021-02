Polemiche Atalanta, Pistocchi allega il regolamento e c'è il rosso per Freuler

Dopo le polemiche per il rosso a Freuler in Atalanta-Real Madrid, il giornalista Maurizio Pistocchi è tornato sull'episodio spiegando su Twitter il regolamento: "Nell’istante del fallo di Freuler su Mendy 1. La distanza tra Mendy e la porta è 20mt. 2.il calciatore dell’Atalanta più vicino-Romero è 6mt. 3.tra Mendy e la porta c’è solo Gollini. 4.il madridista può tirare in porta liberamente".

