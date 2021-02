Quattro clean sheet consecutivi al Maradona: non accadeva dal 2011

Gli azzurri vincono contro il Benevento senza subire gol. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per 4 incontri casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (8 in quel caso). Bunker. A riportarlo su Twitter è l'accounto di statistica di Opta Palo.

