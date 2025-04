Rafa Marin esulta sui social: "Vittoria di squadra! Continuiamo a lottare forte"

vedi letture

Parole al miele da parte di Antonio Conte in conferenza stampa e minuti in campo per Rafa Marin nel match vinto ieri dal Napoli 3-0 contro l'Empoli. Il difensore spagnolo, impegnato pochissimo dal tecnico azzurro, è entrato ieri al 69' per sostituire l'infortunato Juan Jesus.

L'ex Real Madrid ha commentato in un post Instagram i tre punti conquistati ieri dal Napoli al Maradona, che permettono agli azzurri di restare in scia della capolista Inter: "Vittoria di squadra! Continuiamo a lottare forte".