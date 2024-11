Retegui non ammonito, Biasin ironico: "Piccola svista in un weekend tutto sommato sereno"

vedi letture

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ironizza su X dopo il clamoroso errore dell'arbitro Doveri che non ammonisce Retegui in Napoli-Atalanta: "Colpo di scena, Retegui non è stato ammonito.

L’attaccante dell’Atalanta si era tolto la maglia per esultare dopo il gol al Napoli, ma l’arbitro si è dimenticato di ammonire il giocatore". Una piccola svista in un fine settimana tutto sommato abbastanza sereno per gli arbitri".