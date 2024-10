Rigore dubbio concesso alla Juve, Alvino: “Calcio malato, che vergogna!”

Juventus in vantaggio sul Cagliari. Al quarto d'ora è Dusan Vlahovic, alla settima marcatura stagionale, a firmare su calcio di rigore il gol che vale l'1-0.

La dinamica. Il penalty arriva per un tocco di Luperto. Il difensore rossoblù va a contrasto aereo con Gatti sul corner battuto di Koopmeiners e sfiora la palla, dopo il colpo di testa dell'avversario, con il braccio destro alto. Tocco impercettibile, ma sufficiente all'arbitro Marinelli, con il supporto del VAR, per assegnare la massima punizione. Freddo Vlahovic: battuta perfetta, rasoterra e a filo di angolino basso. Nulla da fare per Scuffet.

Il giornalista Carlo Alvino si è espresso così su X: “JuventusCagliari … oggi le comiche in diretta da Torino … dopo questo rigore concesso oggi ai “non colorati” viene difficile seguire ancora questo calcio “malato”… che vergogna!!!”.