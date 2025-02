Rigore netto per la Fiorentina, l’interista Biasin fa discutere: “Errore!”

A San Siro l'Inter fa 1-0 grazie ad un autogol nato da un calcio d'angolo totalmente inesistente, successivamente la Fiorentina pareggia con un calcio di rigore, trasformato da Mandragora, assegnato per un netto tocco di braccio (largo) di Darmian in area.

Non la vede in questo modo Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra, che sui social fa discutere con il suo tweet su X dove scrive: "Inter-Fiorentina, primo tempo: l’Inter va in vantaggio grazie a un errore della squadra arbitrale, la Fiorentina pareggia grazie a un errore della squadra arbitrale. Il calcio italiano ha un problema".