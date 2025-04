Rinviate tutte le partite di sabato per i funerali del Papa, Varriale: “Giusto così”

Al termine del Consiglio dei Ministri di oggi che ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato la sospensione delle partite in programma nella giornata di sabato 26 aprile, giorno del funerale di Papa Francesco.

Il giornalista Rai, Enrico Varriale, si esprime così su X: “Sabato prossimo il campionato di Serie A sarà sospeso in occasione dei funerali di Papa Francesco. Le partite in calendario per il 26 aprile, tra cui Inter-Roma, si giocheranno la domenica. Giusto così”.