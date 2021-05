Rivieccio: "Si è consumato l’ennesimo furto ai danni di una squadra campana"

Benevento penalizzato dall'operato di arbitro e Var che annullano un rigore nel finale della sfida salvezza contro il Cagliari. Il comico Gino Rivieccio ha commentato su Twitter l'accaduto dopo le durissime parole del presidente sannita: "Vigorito è un uomo libero che non appartiene al Palazzo. Ha fatto bene a dire ciò che ha detto. Oggi a Benevento si è consumato l’ennesimo furto ai danni di una squadra campana. Tutta la mia solidarietà ai sanniti. Il mio disprezzo per chi in malafede ha stravolto la classifica".

