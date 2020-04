Salvini attacca la Campania: "Meno controlli di tutti, impossibile così pochi casi"

Farà discutere l'ultima uscita 'social' di Matteo Salvini legata al fenomeno del Coronavirus. Mentre la Lombardia è stata colpita ed è tutt'ora l'epicentro del contagio, in Campania, per fortuna, le cose vanno meglio, i positivi sono sempre meno - ieri record di tamponi - e per questo Salvini, durante una sua diretta su Facebook, ha dichiarato: "La Campania sta facendo meno controlli di tutti, mi rifiuto di pensare che siano gli ultimi in tutta Italia in proporzione alla popolazione". Una frase, come detto, destinata a far discutere, forse anche oggetto di pronta replica del governatore De Luca nella sua prossima conferenza stampa che non tarderà ad arrivare.