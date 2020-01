"Sarà il nuovo Vieri, ma a Napoli fa la fine di Inglese" cosa pensano i tifosi della Spal di Petagna

Cosa pensano i tifosi della Spal di Andrea Petagna? Tante cose positive, ovviamente, essendo il loro bomber, 8 gol quest'anno e 16 nel precedente, ma qualcuno "avvisa" anche il Napoli o semplicemente già rimpiange il suo addio in estate. Dario sui social scrive: "Per me la Spal fa bene a cedere Petagna al Napoli così dal cospicuo ricavo può rifondarsi il prossimo anno" mentre Enzo prevede già il futuro: "Petagna al Napoli operazione stile Pavoletti o Inglese e cioè non giocherà mai". Francesco è uno che stima tanto Petagna: "Gran lottatore, difende la palla, la smista con aperture perfette, lotta e segna". Una descrizione perfetta con tanto di ironia aggiunta da Nicolò: "Se giocasse sempre contro l’Atalanta, Petagna supererebbe il record di Higuain". Sono infatti già 5 i gol contro la sua ex squadra, a nessuna ha segnato di più. Per Andrea Petagna è "il nuovo Vieri".