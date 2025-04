Saviano esulta e attacca l'Inter: "Club ambiguo con i clan e curva più 'ndranghetista"

Pesante attacco social all'Inter e alla propria curva da parte di Roberto Saviano, noto scrittore salito alla ribalta nel suo campo per aver trattato in un determinato tipo di modo argomenti di mafia, avendone una conoscenza personale pregressa. Saviano, noto tifoso del Napoli, ha pubblicato sulle sue storie di Instagram uno scatto gol di Orsolini, accompagnandolo con una didascalia che non lascia troppo spazio alle interpretazioni: "Goool! Un gol contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società, l'Inter, che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra".

Un attacco durissimo, che evidentemente non può essere semplicemente legato a questioni di sfida tra colori. Almeno non dal punto di vista di Saviano.