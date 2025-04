Saviano ribadisce: “Curva Inter la più infiltrata, società Napoli ha politiche diverse dall’Inter!”

Lo scrittore Roberto Saviano, via Instagram, risponde così alle accuse dei tifosi dell’Inter, dopo che al gol di Orsolini aveva scritto: "Club ambiguo con i clan e curva più 'ndranghetista"

Un tifoso gli chiede: ”Non ti vergogni neanche un po’ delle accuse gravissime rivolte all’Inter e ai suoi milioni di tifosi?"

Saviano risponde: “Tutt’altro non ho accusato tutti i tifosi ho detto che la curva dell’Inter in questo momento è la più infiltrata d’Italia e che trovo assurdo che la società negli anni non abbia saputo agire, anzi si sia posta come emerge nelle indagini in una posizione di subalternità”

Altro tifoso Inter gli dice: “Invece la curva del Napoli non è mai stata legata alla camorra vero?”

Saviano: “Assolutamente. Per anni il tifo del Napoli è stato controllato dai clan, denunciai nei miei articoli Genny la carogna come Narco e non come tifoso violento, prendendomi l’ira di tutta la curva partenopea come ora quelli dell’Inter. Oggi il Napoli ha politiche diverse contro i clan non così l’Inter che negli ultimi anni ha visto in silenzio la propria tifoseria essere infiltrata dal crimine organizzato".