"Sbrigati!": Lukaku risponde al messaggio di Mertens dopo il traguardo dei 100 gol in Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Romelu Lukaku, tirato in ballo dall'attaccante del Napoli Dries Mertens con un post su Twitter in cui celebrava il traguardo personale dei cento gol in Serie A, ha risposto ql connazionale dal ritiro del Belgio: "Congratulazioni, fratello. Te lo meriti", il breve messaggio del nerazzurri. L'attaccante del Napoli aveva scritto invece all'amico: "Sbrigati!" Congrats brother well deserved 🙏 https://t.co/QLB5b8zpMW — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) March 22, 2021