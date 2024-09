Foto Schillaci, il nipote Di Mariano a Napoli: riceve regalo in ricordo dello zio

Il calciatore del Palermo Francesco Di Mariano, nipote di Totò Schillaci, si trova a Napoli in vista della partita di Coppa Italia. Per l'occasione il calciatore rosanero è stato accolto dall'artista napoletano Luca Ascione, che gli ha preservato un regalo speciale in memoria dello zio da poco scomparso: un dipinto in acrilico personalizzato sul legno. Di seguito la foto