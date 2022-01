Schira critica Insigne: “I capitani sono altri, a 48h dalla Juve è a Roma col Toronto!”

Lorenzo Insigne ha incontrato a Roma il Toronto per definire il nuovo contratto che lo legherà ai canadesi. Il giornalista Nicolò Schira commenta su Twitter la scelta del capitano del Napoli a solo due giorni dal big match contro la Juventus: "Lorenzo Insigne la sta preparando bene Juventus-Napoli: a meno di 48 ore dalla gara va a Roma per incontrare il Toronto. Ok i soldi e il nuovo contratto, ma timing inappropriato. Soprattutto alla vigilia di sfida cruciale e sentita. I veri capitani sono altri, altro che ‘core azzurro'".

