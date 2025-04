Scotto avvisa: "Va ritrovato equilibrio e atteggiamento non può essere così timido!"

vedi letture

Il Napoli vince 1-0 a Monza con il gol di McTominay e appena 24 ore dopo l'Inter esce sconfitto al Dall'Ara contro il Bologna per il gol di Orsolini in extremis. Così, gli azzurri di Antonio Conte sono tornati in testa alla classifica, a pari punti con i nerazzurri: si preannuncia dunque un finale di campionato molto combattuto.

A commentare la corsa al titolo in Serie A è stato il giornalista Giovanni Scotto, che sul suo profilo X scrive: "Il Napoli mette in cassaforte 3 punti fondamentali per la lotta scudetto. Vince una partita difficile contro un Monza spacciato ma ancora vivo. Gli azzurri soffrono con un 4-3-3 snaturato senza Neres e l'incerto Rafa Marin in difesa, ma quando Conte sceglie il 4-2-4 con un affamato Raspadori arriva il gol del solito McTominay, che segna il nono gol in campionato e eguaglia Hamsik alla sua prima stagione in azzurro. Adesso va trovato un nuovo equilibrio tattico in attesa di capire quanto resteranno fuori Neres e Buongiorno, ma sarà fondamentale allontanare polemiche e voci sul futuro. Vale per tutti, a cominciare dall'allenatore. La squadra è sembrata scendere in campo intimidita: non è questo l'approccio da avere nelle prossime 5 partite".