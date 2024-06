Scotto su Spalletti: “Per un anno ha parlato del Napoli, infierendo in un clima già pesante”

"Ora c'è pure chi si infastidisce per gli attacchi a Spalletti, tra l'altro comprensibili e motivati".

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato su X gli attacchi piovuti nei confronti del ct della Nazionale Spalletti, dopo la clamorosa eliminazione dell'Italia dagli Europei: "Ora c'è pure chi si infastidisce per gli attacchi a Spalletti, tra l'altro comprensibili e motivati, ma che forse dimentica che il ct ha passato un anno a parlare spesso (fin troppo) del Napoli giudicando e finendo con l'infierire su una squadra a pezzi e con un clima già appesantito. Senza dimenticare le storie che ha raccontato per mesi sul suo addio.

I risultati dimostrano che invece di commentare la sua ex squadra avrebbe fatto meglio a preoccuparsi della Nazionale, a partire dalle convocazioni. Per una notte, questo è sicuro, anche lui avrà rimpianto Napoli, così come i tifosi (e i giocatori) hanno rimpianto lui per una stagione intera".