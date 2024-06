"Sei il futuro capitano!". Tifosi azzurri acclamano Lobotka e Hamsik nel ritiro della Slovacchia

"Lobotka! Lobotka! Lobotka!", "Il futuro capitano eccolo! Grande Lobotka", è questa l'accoglienza che hanno riservato a Stanislav Lobotka

