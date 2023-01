Simeone: "La strada è lunga ma siamo pronti a dare tutto minuto per minuto"

Giovanni Simeone torna ad essere match winner in un'altra gara fondamentale per gli azzurri.

Giovanni Simeone torna ad essere match winner in un'altra gara fondamentale per gli azzurri. L'attaccante del Napoli esulta su Instagram dopo la vittoria contro la Roma: "Bellissima notteee! La strada è lunga ma siamo pronti a dare tutto minuto per minuto. Grazie per un'atmosfera pazzesca!"