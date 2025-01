Foto Spinazzola e moglie in visita a Largo Maradona: la didascalia è in dialetto

vedi letture

Leonardo Spinazzola e sua moglie, Miriam Sette, sono andati in visita a Largo Maradona. L'esterno azzurro ha visitato il murale dedicato al Pibe de Oro in compagnia della sua dolce metà, che sui social ha poi condiviso alcuni scatti, in un post con didascalia in dialetto: "A’primm vot ngopp e quartier".